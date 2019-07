Eerste ronde World Matchplay exit voor Van der Voort

Een lach en een traan bij tennisser John de Waele

22 juli BRESKENS - In het 33ste Vechthanentoernooi van tennisvereniging De Boskreek in Breskens was lokale favoriet John de Waele dicht bij vier keer een eerste prijs. Het bleef echter bij de eindzege in het dubbel-4, samen met Maarten Kolijn. Vervolgens verloor hij op de finaledag drie partijen: in de enkel-4, mixed-4 en mixed-3.