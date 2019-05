Eerste ronde opnieuw eindstation voor Haase in Parijs

In de eerste twee sets kwam Haase een vroege break niet meer te boven. In de derde set ging de Hagenaar beter spelen en hield hij gelijke tred met Kohlschreiber. Met een snoeiharde winner benutte hij in de tiebreak zijn tweede setpoint. In de vierde set was de Duitser echter veel te sterk voor Haase. De tweede ronde (2011, 2012, 2013, 2014, 2017) blijft zo het beste resultaat in Parijs voor Haase.



Door de uitschakeling van Haase is Kiki Bertens de enige overgebleven Nederlandse deelnemer in het enkelspel. Zij begint haar toernooi morgen rond 11.00 uur tegen de Française Pauline Parmentier. Die partij is via een liveblog op deze site te volgen.