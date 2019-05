Eerste plek is geen utopie voor Bertens

Goal en assist van Bakx niet genoeg voor promotie Go Ahead Eagles

28 mei DEVENTER - Istvan Bakx was woensdagavond met een goal en een assist belangrijk voor Go Ahead Eagles in de finale van de Plays Offs voor promotie naar de eredivisie. Toch was het niet genoeg voor de Deventenaren, die in een hectische wedstrijd met 4-5 onderuit gingen tegen RKC Waalwijk.