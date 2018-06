Eerste ijsuren voor Schulting, Memphis vliegt

Lepralopen leveren in totaal zo'n 6.000 euro op

15 juni OOSTKAPELLE - Met ruim honderd deelnemers kon organisator Hans Corbijn tevreden afscheid nemen van de Lepraloop, die aan zijn tiende en laatste editie toe was. In totaal gaat van de tien edities zo'n 6.000 euro naar de Leprastichting. De tien kilometer over het strand en door het duingebied werd gewonnen door Wilco Boogaard, die in 39.05 minuten finishte en meer dan een minuut voorsprong had op Jesper Poppe.