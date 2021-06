Eerste actieve NFL-speler komt openlijk uit voor homoseksualiteit

Martin Fierloos brengt tafelten­nis terug in Goes (en meteen voor iedereen)

21 juni GOES - Door de tafeltennisbond (NTTB) werden ze onlangs bij een landelijke verkiezing uitgeroepen tot club van het jaar. Voor Tafeltennis Goes is de onderscheiding een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. De ambitie: een inclusieve vereniging worden, waarin iedereen zich thuis voelt, jong en oud, maar ook tafeltennissers met een beperking. Oprichter en voorzitter Martin Fierloos gelooft in het project. ,,We zijn blij dat we straks helemaal los kunnen gaan.’’