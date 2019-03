Een kijkje in de cockpit van Max: G-krachten in Formule 1 putten lichaam uit

VIDEO/Update 17.53 uur Wielrenner Robbert de Greef gereani­meerd na hartaanval in Omloop van de Braakman

30 maart PHILIPPINE - De 50ste editie van de Omloop van de Braakman is afgelast nadat wielrenner Robbert de Greef tijdens de wedstrijd een hartstilstand heeft gekregen. De 27-jarige renner van het Alecto Cycling Team was na een lekke band in de achtervolging op het peloton toen hij op de kasseien van de Timmermansweg in elkaar zakte. ,,We hadden direct in de gaten dat het om een ernstige situatie ging”, doet KNWU-consul Theo Gorissen namens de organisatie zijn verhaal.