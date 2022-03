Eén doelpunt is voor Kruiningen genoeg om te concurrentie verder af te schudden

Helemaal niets in Rotterdam: Groene Ster droogt Feyenoord af in Azzanagui-show

VLISSINGEN - De trein die Groene Ster Vlissingen heet, rijdt weer op het juiste spoor. In de eerste seizoenshelft won de ploeg maar twee keer. Vrijdag won de eredivisionist in het zaalvoetbal zijn derde wedstrijd van de tweede seizoenshelft. De Vlissingers droogden Feyenoord Futsal af met 8-2. „Helemaal niets! helemaal niets! helemaal niets in Rotterdam!”, klonk het in de kleedkamer.

