Dutch Darts Masters krijgt met Van Gerwen gedroomde winnaar

Hier hadden de duizenden toeschouwers in de Zwolse IJsselhallen op gehoopt: een fantastisch dartstoernooi met de gedroomde winnaar Michael van Gerwen. De Nederlander was in de finale te sterk voor de Ier Steve Lennon.

Al het hele weekend zongen de duizenden dartsfans hun favorieten luidkeels toe. Onder het genot van veel bier en gefrituurde snacks kwamen de dartsliederen voorbij en werd keihard meegezongen met de bombastische muziek en evergreens die uit de grote boxen schalden. Maar bij de Nederlandse deelnemers was het publiek toch net even actiever. Jelle Klaassen, Jermaine Wattimena, Jan Dekker en natuurlijk Michael van Gerwen speelden een thuiswedstrijd de afgelopen dagen, zoveel was al snel duidelijk.

Volle bak

De Zwolse IJsselhallen, voor het eerst opgenomen als speellocatie in de European Tour van de PDC - net een niveau onder de grote PDC-evenementen die op televisie worden uitgezonden -, zaten vol de afgelopen dagen. Vol met oranje uitgedoste mensen, met hanekammen als de Schot Peter Wright, maar opvallend veel lichtgroene shirts als die van Michael van Gerwen. Die won de laatste vier wedstrijden van de European Tour en tekende in Zwolle voor zijn vijfde op rij.

De weg naar de finale was echter allesbehalve gladjes verlopen voor de Brabander. Tot en met de derde ronde ging het nog vlekkeloos, maar de halve finale tegen de Noord-Ier Daryl Gurney leek verrassend het eindstation voor de Nederlander. Van Gerwen miste teveel dubbels en keek plotsklaps tegen 6-2 achterstand aan. Gurney bezweek alleen alsnog onder de druk in de IJsselhalen, Van Gerwen rechtte de rug en won met 7-6. De IJsselhallen leken te ontploffen, het publiek werd wild en Zwolle kreeg alsnog haar gedroomde finalist.

Volledig scherm Michael van Gerwen in actie in de IJsselhallen in Zwolle. © Jos Groen

Examen

In die finale trof Van Gerwen de Ier Steve Lennon, die verrassend de Belg Kim Huybrechts naar huis stuurde in de halve finale. In de eindstrijd gaf Lennon ook Van Gerwen nog goed tegenstand, maar de Nederlander was uiteindelijk met 8-5 te sterk en ging er met het prijzengeld van 25.000 Engelse ponden vandoor.

Zwolle slaagde voor haar examen in de European Tour van de PDC en bewees een toernooi van deze statuur te kunnen organiseren. Maar of dat ook betekent dat de stad een vaste plek op de internationale dartskalender krijgt, valt nog te bezien. ,,Het is misschien wel de meest gestelde vraag deze dagen'', gaf Niclas Juncker van der PDC Europe aan. ,,Maar de kalender voor volgend seizoen wordt pas na de zomer vastgesteld. Daar kan ik nog niets over zeggen, behalve dat Zwolle een heel goede indruk heeft achtergelaten.''