Durrant prolongeert wereldtitel darts bij BDO na thriller

Durrant en McGeeney, nummers één en twee van de plaatsingslijst, gaven elkaar niets toe. In de dertiende en beslissende set wist Durrant uiteindelijk aan het langste eind te trekken.



Vorig jaar won Durrant in de finale van Danny Noppert. De Nederlander werd deze editie al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Nederlandse eer werd dit jaar nog het best verdedigd door Richard Veenstra, die strandde in de kwartfinale.



BDO is de tweede toonaangevende bond van de dartsport. De laatste jaren is dit WK steeds meer in de schaduw komen te staan van het WK van de andere bond, de PDC. Daar pakte op nieuwjaarsdag Rob Cross verrassend de wereldtitel.