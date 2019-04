Duizenden Ajax-fans in Londen op zoek naar dat éne kaartje

Zesde plaats Nelleke Baldé in halve triatlon Marbella

17:36 MARBELLA - Nelleke Baldé is het triatlonseizoen goed begonnen. In de eerste internationale halve triatlon in het Spaanse Marbella eindigde de inwoonster van Grijpskerke na 1.9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer hardlopen op de zesde plaats in de categorie vrouwen 35-39 jaar. Ze finishte in een tijd van 5 uur, 18 minuten en 7 seconden.