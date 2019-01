Duitsers denderen door in Hopman Cup

video Floris Willeboord­se pakt in Tankloop eindelijk een overwin­ning

31 december WESTKAPELLE - Drie keer is scheepsrecht. Na een tweede plaats in de Kerstloop en de derde plaats in Middelharnis won Floris Willeboordse maandagmiddag de Tankloop. Na 20 kilometer finishte de Middelburger ruim vier minuten voor de Duitse nummer twee. De Vlissingse Monica Sanderse eiste een week na haar overwinning in de Aagtekerkerun ook de eerste plek op in Westkapelle.