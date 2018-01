Duitse tennissers naar finale Hopman Cup

Miljoenen stenen en zesde plaats voor Hoondert in Marokko

4 januari ASSA - Op dag 1 van de Africa Eco Race maakte Adwin Hoondert al kennis met de stenen in Marokko, maar in de derde etappe ontdekte hij pas goed hoeveel ze er daarvan hebben. ,,Miljoenen. Paden vol met alleen maar stenen, keien en knippen. Ik heb nooit geweten dat er zoveel stenen liggen in Marokko.” Desondanks verliep de derde etappe best aardig voor Hoondert, die als zesde truck over de streep kwam na 400 kilometer stenen.