Duitse tennisser moet 21.000 euro betalen na vroege opgave

Gojowczyk begon al aan het begin van de partij te klagen over pijn aan zijn heup. De 28-jarige Duitser had de week ervoor de finale gehaald van het graveltoernooi in Genève. Hij liet zich in Parijs op de baan behandelen, speelde nog even door, maar gaf alsnog op. Gojowczyk kon wel een premie van 40.000 euro innen voor deelname aan het hoofdtoernooi, maar de overkoepelende tennisorganisatie ITF vindt dat hij ruim de helft daarvan weer moet inleveren. Hij zou volgens de ITF wel erg snel hebben opgegeven en dat kost hem een boete van 25.000 dollar, omgerekend ruim 21.000 euro.