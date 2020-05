'Duits voetbal van start na twee weken quarantaine'

Korfbal­ster Van Zon verruilt Togo voor Swift

5 mei GOES - Noa van Zon speelt komend seizoen voor Swift. De korfbalster uit Goes maakt de overstap van Togo, waar ze dit seizoen in het eerste team nog samenspeelde met haar vader, broer en halfbroer. Swift speelt op het veld in de hoofdklasse en is in de zaal overgangsklasser.