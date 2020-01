Duel Arantxa Rus verplaatst, morgen drie Nederlanders in actie

Boot met de schrik vrij tijdens Supercross Goes: ‘Gelukkig ben ik niet van kunststof’

19 januari GOES - Zijn motor was er gelukkig slechter aan toe dan hijzelf. Mark Boot, de enige Zeeuw bij de Inters tijdens de Supercross in Goes, maakte zaterdagavond een enorme smak. Hij sloeg over de kop en landde head first, zoals ze dat in de crosswereld noemen. ,,Je moet er maar niet aan denken hoe dit had kunnen aflopen.”