Dubbeltitel Babos/Mladenovic bij WTA Finals

Sander Vercaute­ren heeft tijdens Moerschans­cross maling aan de voorspel­lin­gen

2 november HULST - Vooraf had vrijwel iedereen zijn geld gezet op winst in de Moerschanscross voor Tim van den Broeke, de winnaar van vorig jaar, of Kustmarathon-winnaar Tim Pleijte. Ook Yunis Stitan was een kanshebber. Maar het werd Sander Vercauteren.