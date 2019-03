Dubbelsucces voor Bertens in Indian Wells

Zeeuwse sportprij­zen voor Tolhoek, Kerkhove en vv Goes

7 maart GOES – Antwan Tolhoek is donderdagavond in Goes verkozen tot ‘Sportman van het jaar’. In 2018 viel de Yersekse wielrenner onder meer op tijdens de Tour de France, waarin hij bij zijn debuut 37ste werd. Ook eindigde hij als elfde in het Critérium du Dauphiné.