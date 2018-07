Dubbelavontuur Haase en Lindstedt duurt voort

Hoog bezoek voor hockeyclub Goes

17:20 GOES - De hockeyclub Goes heeft hoog bezoek. Het nationale vrouwenteam van Zuid-Afrika bereidt zich op de Goese velden voor op het wereldkampioenschap. Die mondiale titelstrijd wordt later deze maand in Londen gehouden. ,,Het team zocht een tussenstop tussen Zuid-Afrika en Engeland’’, aldus Etienne Verhoef, bestuurslid van de hockeyclub Goes.