Dubbelaar Schuurs naar halve finales WTA Finals

In Yerseke speelt Van Tiggele weer met plezier

7:00 KAPELLE - Afgelopen zomer trokken drie spelers van Kloetinge naar Yerseke. Eén van hen is Remco van Tiggele. De middenvelder verloor in het laatste seizoen bij de groen-witten zijn plezier in het spelletje en dacht zelfs aan stoppen. Zo ver kwam het dus niet, dit seizoen wil hij vooral weer lekker voetballen.