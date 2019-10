Drone met Armeense vlag verstoort EL-duel

Monique Verschuure verruilt de schoenen (even) voor wielen

3 oktober YERSEKE - Nog zwetend van haar ochtend-spinningsessie arriveert Monique Verschuure (39) bij haar eigen café, De Sportvisser. Enkele mannen tikken rustig een pilsje achterover, terwijl een fel najaarszonnetje voorzichtig het terras in Yerseke verovert. Stilzitten vindt Verschuure lastig en dat is maar goed ook, want door de combinatie van haar drukke horecabestaan, het moederschap (van een achtjarig zoontje) en haar sportloopbaan is tijdmanagement een essentieel onderdeel van haar leven. Toch kan de nummer twee van de afgelopen Kustmarathon zichtbaar genieten van de klanten op haar terras en neemt ze de tijd om iedereen met een brede glimlach te begroeten.