Drievoudig Grandslamwinnaar Wawrinka valt buiten top 200

WK-deelname Bendtner in gevaar, fans starten petitie om uitstel WK

17:13 Denemarken is in rep en roer. Nicklas 'Lord' Bendtner dreigt het WK in Rusland te moeten missen. Deense bondscoach Age Hareide maakt zich eveneens zorgen over zijn aanvaller. De dertigjarige spits van de Noorse club Rosenborg heeft gisteren in de wedstrijd tegen Brann Bergen een spierblessure opgelopen. Het is nog onduidelijk hoe lang het herstel vergt.