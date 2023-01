Drie tennissers, drie verschillende uitdagingen: ‘Ik ga het liefst anoniem door het leven’

Theo Middelkamp trofee na een geweldig seizoen voor Shirin van Anrooij

Woensdagavond reed ze de avondcross in het Belgische Diegem nog, een dag later stond ze alweer op het podium van De Stenge in Heinkenszand. Shirin van Anrooij werd tijdens de afsluiting van het (Zeeuwse) wielerseizoen uitgeroepen tot renner van het jaar. De Kapelse ontving uit handen van Keetie van Oosten-Hage de Theo Middelkamp trofee.

29 december