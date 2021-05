Dramatische aftocht Kiki Bertens op Roland Garros

Door Rik Spekenbrink

Karakter en vechtlust. Daar kan Bertens altijd op terugvallen als het niet helemaal vanzelf gaat. Ze heeft er al veel moeizame partijen mee omgedraaid. Ze leek dat vanmiddag in de eerste ronde op Roland Garros ook te doen. Na een kansloze eerste set tegen de nummer 73 pookte Bertens zichzelf op. Ze won de tweede set, had twee keer een voorsprong in de derde, maar in een vloek en een zucht had ze de partij alsnog verloren.

Bertens wist van tevoren dat het moeilijk zou worden. Een gebrek aan ritme, vorm en vertrouwen is geen goede combinatie om aan het belangrijkste toernooi van het jaar te beginnen.

Volledig scherm Polona Hercog blijkt voor Kiki Bertens een onneembare horde. © EPA

Onnodige fouten

Bertens begon ook moeizaam aan de partij op een zonovergoten baan 6. Er kwamen veel afzwaaiers en dubbele fouten van haar racket en in een mum van tijd leidde Hercog met 4-0. Die zorgde ervoor dat er niet al te veel langere rally’s kwamen, en was regelmatig succesvol met het drop shot. De Nederlandse spelers en fans op de tribunes probeerde Bertens te steunen, maar in de eerste set kwam het niet meer goed.

,,Vanuit je benen, doorslaan, laat je vuist zien”, werd Bertens vanuit de players box opgepept. Haar spel moest wat directer worden, minder zuinig. Anders zou ze Hercog geen pijn doen. De aanval, het is bij Bertens vaker het middel om een partij te kantelen. Na een eerste kans om haar tegenstander te breaken in de openingsgame, lukte het Bertens bij de volgende gelegenheid wel. Hercog. Ze speelde met meer pit, en gelijk kantelde het spelbeeld. Nu was het de Sloveense die (afgedwongen) fouten ging maken en was daar af en toe ‘de oude Kiki’, die al schakend in de rally het punt wist te winnen. Bij 5-3 brak Bertens haar voor de setwinst.

Volledig scherm De teleurstelling is groot bij Kiki Bertens. © AFP

Mentaal gevecht

Nu was Hercog, die ook niet kan buigen op een al te florissant 2021, die fout op fout stapelde. Bertens brak haar in de derde set twee keer, maar verspeelde die voorsprong beide keren direct weer. Het werd ook een mentaal gevecht, wie had het minst last van de spanning. Dat was vanaf 4-4 Hercog. Die maakte niet veel fouten, Bertens wel. Nadat ze was gebroken voor 4-5, maakte Bertens al een gebaar: einde oefening. Ondanks dat Hercog nog moest uitserveren, vaak de moeilijkste klus. Bertens probeerde het nog wel, maar liet zich toch te gemakkelijk uitschakelen.

Ze haalde vorig jaar de vierde ronde op Roland Garros en verliest dus ook de nodige punten. Wellicht zorgelijker is hoe dit jaar verder zal gaan. Nog altijd is ze niet helemaal hersteld van een achillespeesoperatie in oktober. Het grasseizoen dat volgt, zal ze niet met al te veel vertrouwen tegemoet zien.

