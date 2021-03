Dramatische aftocht Bertens in Miami, ook Rus kansloos onderuit

2021 is nog niet het jaar van Kiki Bertens. De nummer 11 van de wereld verloor opnieuw in twee sets, van de Russin Liudmila Samsonova: 6-2, 6-1. Ook Arantxa Rus slaagde er niet in om de derde ronde van het toernooi in Miami te bereiken: 6-2, 6-3.

Ook in Miami wist Bertens geen set te winnen. Samsonova had nog geen uur nodig om de Nederlandse uit te schakelen. De nummer 11 van de wereld pakte slechts drie games. Deze cijfers passen tot nu toe in het jaar van Bertens, want in 2021 won ze nog geen enkele set en pakte ze in totaal tien games. Ze verloor van Jelana Ostapenko in Doha van Tereze Martinkova in Dubai en nu dus Samsonova.

Tegen de Russin leverde ze in de eerste set twee keer haar opslagbeurt in en in de tweede set kwam Bertens direct een break achter. Samsonova brak haar voor een tweede keer en mocht bij 5-1 serveren voor de wedstrijd. Ze maakte het meteen af en bezorgde Bertens de derde nederlaag van het jaar.

Rus had de tweede ronde bereikt door de Tsjechische Marie Bouzkova te verslaan, de nummer 47 van de wereld. Tegen de als 23e geplaatste Griekse Maria Sakkari kwam de Nederlandse nummer 84 van de wereldranglijst er in de eerste set niet aan te pas. Twee keer leverde ze haar opslagbeurt in en verloor de set met 6-2.

In de tweede set speelde Rus beter, maar kwam ze met 2-1 een break achter en die kon ze niet meer herstellen, Op 5-3 kreeg Sakkari drie matchpoints en was het op de tweede raak.

Sakkari treft in de vierde ronde van de winnares van de partij tussen de Russin Liudmila Samsonova en Kiki Bertens.

Zege Osaka

Osaka versloeg de Australische Ajla Tomljanovic in twee sets, 7-6 (3) 6-4. Het was haar eerste optreden sinds de gewonnen finale van de Australian Open.

Veel ritme had Osaka niet en wellicht mede door de harde wind over het centre court maakte ze veel fouten. Ze herstelde zich met name door het slaan van dertien aces. Tomljanovic is de nummer 77 van de wereld, Osaka de nummer 2.

,,Na een flinke tijd niet te hebben gespeeld was ik een beetje zenuwachtig”, bekende Osaka. “Ik maakte veel te vaak een verkeerde keuze. Misschien had ik het niet gered als er nog een derde set was gekomen. Gelukkig heb ik dat weten te voorkomen.”

