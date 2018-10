Dorados-spelers duwen gezicht Maradona in verjaardagstaart

Naar New York met Ricksen als inspiratie­bron

31 oktober YERSEKE - New York is het Mekka voor de marathonlopers. Veel geoefende duuratleten willen minimaal één keer in hun carrière van Staten Island naar Manhattan rennen, via Brooklyn, Queens en The Bronx. Voor Yvonne en René Moerland uit Yerseke komt die wens zondag uit.