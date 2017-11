Dopingbeschuldiging Nadal komt Franse ex-minister duur te staan

Clubloze Schot heeft heimwee naar het Nederlandse voetbal

21:17 KONTICH - Hij behoorde jarenlang tot de beste voetballers in deze provincie, maar verdween na zijn vertrek naar België een beetje uit beeld. John Schot is inmiddels 33 en wil nog lang geen afscheid nemen van het voetbal. ,,Ik zou nog wel twee, drie jaar bij een leuke club willen spelen’’, zegt de aanvallende middenvelder. ,,Ik ben als voetballer nog net als de John Schot die ik zes jaar geleden was. Op een mooie en goede manier afsluiten, dat is wat ik wil.’’