Doorgaan US Open: Sporthart zegt ja, verstand zegt nee

Vijfdeklas­sers SDO'63 en Graauw vragen KNVB om promotie

29 juni VLISSINGEN - De vijfdeklassers Graauw en SDO’63 dienen op de valreep bij de KNVB een verzoek in om te worden ingedeeld in de vierde klasse A. Volgens de twee overgebleven Zeeuws-Vlaamse voetbalclubs in de vijfde klasse is dat nodig om te kunnen blijven bestaan. Beide verenigingen hopen dat voor hun verzoek ruimte ontstaat, als de voetbalbond ingaat op een vraag van vijf Brabantse clubs.