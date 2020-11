Door klassenjustitie weet niemand meer waar hij aan toe is

Voetballer Dominic de Maagt van Clinge heeft het tennis nog geen seconde gemist

1 november CLINGE - Tennissen is in coronatijd hot. Toch heeft Dominic de Maagt (31) vooralsnog geen behoefte om het tennisracket weer op te pakken. Hij richt zich liever op gezin, werk en voetbal. In zijn dertiende seizoen in de hoofdmacht van VV Clinge staan de grensdorpbewoners met 9 punten uit 3 wedstrijden bovenaan.