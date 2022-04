Door blessures geplaagde Jo-Wilfried Tsonga kondigt afscheid aan

Goes wil het tij keren, Hoek heeft nog iets goed te maken tegen Odin’59

Na vier nederlagen op rij staat Goes in de derde divisie weer eenzaam op de laatste plaats. Komt er, net als een maand geleden, nog een opleving bij de Bevelandse ploeg? Of is het een kwestie van tijd voordat degradatie een feit is? Dinsdagavond krijgt de ploeg van trainer Kevin Hollander een nieuwe kans, als Staphorst op bezoek komt.

4 april