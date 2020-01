Dood Bryant legt klamme deken over Australian Open: ‘Mijn hart huilt’

,,Mijn hart rouwt", schreef Novak Djokovic op Twitter bij een foto waarop hij samen met de Amerikaan poseert. ,,Kobe was een geweldige mentor en vriend van me." De Servische tennisser had zaterdag in een interview nog uitgebreid verteld over zijn goede band met Bryant, die hem mentale steun had gegeven toen Djokovic met een elleboogblessure kampte.



Bryant kwam zondag op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash in Californië, in de buurt van Los Angeles. Zijn 13-jarige dochter Gianna zat ook in de helikopter. Het nieuws kwam naar buiten in de Australische nacht. Tal van tennissers betuigden hun medeleven toen ze aan het begin van de dag hoorden wat er was gebeurd. ,,Ik kan niet op Twitter zijn... alles wat ik zie, is Kobe", schreef Elina Svitolina, gevolgd door een huilende smiley en de hashtag #mambaout, verwijzend naar de tekst die overal stond toen Bryant in 2016 stopte met basketballen in de NBA.