Dominantie Grote Drie: veertiende gezamenlijke halve finale gloort

Sinds Djokovic zich in 2007 bij de wereldtop voegde met halve finales op Wimbledon en Roland Garros en een finaleplaats op de US Open, maken hij, Rafael Nadal en Roger Federer de dienst uit op de Grand Slams. Komende donderdag kunnen de Grote Drie voor de veertiende keer samen in de halve finale staan, als ook Nadal wint. De laatste keer dat ze daarin slaagden op de Australian Open, was in 2012. Afgelopen jaar waren ze nog alle drie aanwezig in de halve finale van Wimbledon en Roland Garros.