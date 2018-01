Dollende Ronaldo noemt Messi 'slecht'

VIDEO Zeeuwse derde plaatsen bij de vleet tijdens In­door­mo­tor­cross Goes

7:43 GOES - Bij de 85cc grote wielen was er tijdens de Internationale Indoormotorcross in Goes een hoofdrol weggelegd voor de twaalfjarige Danny van de Bosse uit Ovezande. Hij won drie van de vier manches verdeeld over beide wedstrijddagen.