Dodig en Krajicek winnen dubbelspel bij ABN Amro Open

VIERDE DIVISIE Goes houdt vast aan koers en principes: ‘We zijn tot dusverre nooit minder dan de tegenstan­der’

Er mogen zaterdag dan enkele spelers ontbreken bij Goes, trainer Dennis de Nooijer houdt in de uitbeurt tegen WNC in Waardenburg vast aan zijn koers. ,,We gaan niet meteen alles omgooien en anders voetballen’’, zegt de oefenmeester. ,,Het gaat alleen om wat andere poppetjes op sommige posities.’’