Dochter van voormalig voetballer Antoine van der Linden overleden

Hoek begint fris aan strijd om derde periode

9 maart HOEK- Het ritme dat Hoek in de eerste weken van het jaar te pakken had, smaakte naar meer. Na vier wedstrijden en evenzoveel overwinningen zorgden een afgelast duel met Smitshoek en een vrij weekend er echter voor dat het ritme werd onderbroken. ,,Toch was het niet erg dat we twee weken niet speelden’’, zegt Reguillo Vandepitte. ,,Een aantal jongens had wat last van pijntjes. We hebben nu even tijd gehad om weer helemaal fit te worden.’’