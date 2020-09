Djokovic zonder problemen door, Tsitsipas laat zes wedstrijdpunten onbenut en verliest

Djokovic neemt het in de volgende ronde op tegen Pablo Carreno-Busta uit Spanje, die in drie sets afrekende met Ricardas Berankis. Daarna wacht in de kwartfinale mogelijk een ontmoeting met de Belg David Goffin, die met 3-0 won van Filip Krajinovic en het in zijn achtste finale opneemt tegen Denis Shapovalov.



Borna Coric heeft op de US Open de als vierde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas in de derde ronde uitgeschakeld. De Kroaat won de partij in het Louis Armstrong-stadion in New York na meer dan vier en een half uur in vijf sets: 6-7 (2) 6-4 4-6 7-5 7-6 (4). Tsitsipas was in de voorgaande twee edities van de US Open ook steeds vroeg uitgeschakeld. In 2018 in de tweede ronde en vorig jaar al in de eerste ronde. Eerder dit jaar strandde de Griek ook de derde ronde van de Australian Open.