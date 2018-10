Djokovic zet zegereeks voort in Sjanghai

Het was Djokovic' eerste wedstrijd na zijn triomf op de US Open. Hij wist in de hele partij drie keer de service van zijn tegenstander te breken. Chardy op zijn beurt kreeg geen enkel breakpoint.



Het was de veertiende zege op rij voor Djokovic, die de laatste twee toernooien die hij speelde won. Voor zijn zege op Juan Martin del Potro in de finale van het grandslamtoernooi in New York was hij ook de sterkste in het toernooi van Cincinnati.



Winst in de masters van Sjanghai, die hij al drie keer won, zou hem weer heel dicht in de buurt van de eerste positie op de wereldranglijst brengen.