Djokovic wint opnieuw toernooi in zijn geliefde China

Voor Djokovic was het alweer de vierde keer dat hij het toernooi in Shanghai won. Hij deed dat eerder in 2012, 2013 en 2015. ,,Ik speel altijd heel goed in China, zeker hier in Shanghai waar ik in 2008 voor het eerst de ATP Finals won", prees Djokovic het Chinese publiek. Ook had hij lof voor Coric 'van wie we in de toekomst vast nog veel gaan zien'.



De Kroaat die een sterk optreden in Shanghai bekroonde met een finaleplaats, erkende in zijn speech zijn meerdere in de Serviër. ,,Er was voor mij vandaag niet veel aan. Novak was te goed."