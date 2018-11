Djokovic wint ook tweede partij op ATP Finals

Bouwense maakt winnend debuut bij Oranje onder 19

16:09 De Goese voetballer Levi Bouwense heeft woensdag met Oranje onder 19 van Armenië gewonnen. Het duel in de Armeense hoofdstad Jerevan eindigde in 0-4. Bouwense, speler van Jong Sparta Rotterdam, viel in de 60ste minuut in bij de stand van 0-3. Het was zijn debuut.