Djokovic wint demonstratietoernooi Abu Dhabi

Sluiskil uitgescha­keld, Walcheren in polepositi­on bij Indoor Soccer

18:26 TERNEUZEN - Sluiskil is de eerste afvaller in het Indoor Soccer-toernooi. De zondag-vijfdeklasser was na vijf nederlagen al uitgeschakeld voor een vervolg op de finaledag. De afsluitende 2-0-zege op Koewacht was voor de eer en de statistieken.