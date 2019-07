Djokovic voor zesde keer naar finale Wimbledon

LIVE | Frans duo vecht tegen peloton in rit voor sprinters

17:09 De snelle mannen krijgen vandaag weer een kans op dagsucces in de Tour de France. De zevende etappe is zo goed als vlak, maar is wél de langste rit in deze Tour: 230 kilometer. De start is in Belfort, de finish in Chalon-sur-Saône (rond 17.00 uur). Kan Dylan Groenewegen voor Nederlands succes zorgen? Volg de rit in ons liveblog!