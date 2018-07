Djokovic verslaat Anderson en wint vierde Wimbledon-titel

De halve finale was eigenlijk de finale. In een meeslepende pot hogeschooltennis won Djokovic nipt van Rafael Nadal, in een partij die vrijdag vanwege de regels werd gestaakt en een dag later werd uitgespeeld. In de krankzinnige vijfde set (10-8) voelde ieder punt als matchpoint en had Djokovic ook kunnen verliezen als één of twee punten anders hadden uitgepakt.



Natuurlijk was hij de favoriet in de finale. Anderson had al 21 uur op het gras gestaan en had met één grand slam-finale ook qua ervaring een enorme achterstand op Djokovic.



De eerste set was binnen het half uur gepiept. Anderson liet zich twee keer simpel breken, Djokovic speelde veel constanter. Dat de arts na de eerste set de baan op kwam om naar de elleboog van de Zuid-Afrikaan te kijken was ook al geen goed teken.