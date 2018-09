Djokovic verder in New York na zege op Gasquet

US Open voorbij voor Lesley Kerkhove

1 september NEW YORK - Het laatste Grand Slam van het jaar, de US Open, zit erop voor Lesley Kerkhove. Nadat ze in het enkelspel al in het kwalificatietoernooi was uitgeschakeld, werd in het dubbelspel de tweede ronde van het hoofdtoernooi het eindstation voor de Zeeuwse tennisster.