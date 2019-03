Djokovic uitgeschakeld in vierde ronde Miami

Sluiskil op de vingers getikt: minpunten voor ontbreken van spelregel­be­wijs

26 maart SLUISKIL - Ineens stonden er twee minpunten achter de naam van de Zeeuws-Vlaamse zondag-vijfdeklasser Sluiskil, een bescheiden en doorgaans nette vereniging. Navraag bij voetbalbond KNVB wees uit dat de club zich ook niet had misdragen. Eind vorig jaar, in het duel met koploper Nieuw Borgvliet (2-3-nederlaag), werden echter twee (jonge) spelers opgesteld die hun spelregelbewijs nog niet hadden en daarvoor is de club gestraft. Een primeur in Zeeland en behalve de puntenaftrek kreeg Sluiskil ook nog een geldboete.