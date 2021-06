Djokovic treft rivaal Nadal na zege op Berrettini

Neef wil vóór EK besluit over strafver­vol­ging in zaak-Pro­mes

9 juni Een neef die zegt te zijn neergestoken door voetballer Quincy Promes wil dat het Openbaar Ministerie (OM) nog vóór het Europees kampioenschap een beslissing neemt over strafvervolging. ,,Mijn cliënt vreest nogal dat het OM de beslissing over het EK heen wil trekken. Als de aanklager daar inderdaad op uit is, spannen we een procedure aan”, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz in De Telegraaf.