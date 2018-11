Djokovic te sterk voor Isner bij ATP Finals

Djokovic was al vijf keer de winnaar van de ATP Finals en de Serviër is aan de Finals begonnen als nummer één van de wereld. Als hij ook dit jaar wint, evenaart hij Roger Federer, recordhouder met zes eindzeges.

Het begin mag er in elk geval zijn voorDjoko. Tegen de Amerikaan John Isner was de Serviër uitmuntend. Djokovic behield telkens zijn eigen service. Drie breaks, eentje in set één en twee in de tweede set, waren voldoende voor een 6-4 winst in de eerste set en een 6-3 in de tweede.