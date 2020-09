Djokovic soepel naar achtste finales Rome in eerste duel na diskwalificatie US Open

Novak Djokovic heeft de naweeën van zijn veelbesproken diskwalificatie bij de US Open op de tennisbaan in elk geval goed verteerd. De Serviër won in zijn eerste optreden na zijn uitsluiting in New York, in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Rome, soepel van de Italiaan Salvatore Caruso: 6-3, 6-2. Djokovic had in de eerste ronde een bye.