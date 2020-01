Djokovic slaat Servië naar halve finales ATP Cup

‘Ik zag een vliegende tackle, die ik in Nederland nog nooit gezien heb’

7:00 KRUININGEN - Jordan van Langevelde (35) uit Kruiningen verbleef drie maanden in Ghana. Ruim twee weken is hij nu terug in Nederland. De Zeeuwse voetbaltrainer (in het verleden actief bij onder meer JVOZ, Kloetinge en Wemeldinge) verrichtte vrijwilligerswerk in de Ghanese hoofdstad Accra.