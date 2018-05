Djokovic: Rentree Australian Open was verkeerde beslissing

RUDESTATS Goes is zevende Zeeuwse finalist en andere feiten

9:12 Goes staat voor het eerst in de finale van de districtsbeker. Voor het eerst sinds 2010 staat er weer een volledig zondagse finale in de districtsbeker op het programma. En zo zijn er nog véél meer statistieken te noteren na de 3-1-zege van Goes tegen Cluzona in de halve finale. Dat gaan we dus ook doen.