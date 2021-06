Djokovic overtuigend naar derde ronde op Roland Garros: ‘Tevreden met mijn niveau’

Dina As­her-Smith schrijft Dafne Schippers niet af voor Spelen: ‘Ik zie haar zeker nog als kanshebber’

14:46 Een bijzonder sprintduel zondag tijdens de FBK Games in Hengelo: Dafne Schippers (wereldkampioene 200 meter in 2015 en 2017) met Dina Asher-Smith (haar opvolger in 2019). De Britse is is vooralsnog in beduidend betere vorm, maar zegt voorafgaand aan de 100 meter op zondag: ,,Ik zie Dafne zeker nog als kanshebber. Het zou dom zijn geen rekening meer te houden met een tweevoudig wereldkampioene.”