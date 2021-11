Djokovic over vermiste Chinese tennisster: ‘Schokkend dat dit kan gebeuren’

Dubbelslag Eva Crombeen uit Axel met ritmische Valdez

WESTDORPE - Eva Crombeen was in een dressuurwedstrijd in Westdorpe met de vosruin Valdez de beste in de klasse Z2. De Axelse amazone stuurde de mooi in balans en ritme door de baan gaande Riverman-zoon met 64,41 en 66,17 procent twee keer op rij naar een overtuigende overwinning.

